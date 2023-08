Kelsey van den Hemel brengt haar Terneuzen en Rotterdam samen op Vliegende Hollander Toernooi

WK-ganger Mick van Dijke met de schrik vrij na val in ravijn

Wielrenner Mick van Dijke verloor zondag veel tijd in de tweede etappe van de Ronde van Polen. Na de finish bleek dat de Jumbo-Visma-coureur uit Colijnsplaat, die vanaf komend weekend voor Nederland actief is op het WK in Schotland, ten val was gekomen en daarbij in een ravijn belandde.