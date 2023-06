Keepster Soraya uit Ovezande droomt van Oranje; ‘Mijn richtingsgevoel is slecht en ik kan niet vangen, maar ik houd ze er wel uit’

Zo’n 170 sporters in rolstoel, zowel elektrische als handbewogen, vertoonden zaterdag hun sportieve kunsten in het Omnium in Goes. De sportieve ambities bij spelers van Sportclub Gehandicapten Beveland (SGB) liggen hoog. ,,Ik wil met het Nederlandse elftal naar het buitenland.”