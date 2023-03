Keepester Chaima Benkaddour houdt handbalsters HC Zeeland aan goede kant van de score

Het was de gehele wedstrijd stuivertje wisselen tussen White Demons en HC Zeeland. Nooit stond er een tussenstand van meer dan twee punten verschil op het scorebord in Brabant. ,,Toch was het niet altijd even goed’’, kraakte coach Rick Evertse een kritische noot. ,,De afspraken werden niet altijd even goed nageleefd.’’