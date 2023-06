Karateka Klootwijk slaat in aanloop naar WK weer toe buiten de landsgrenzen

Pattinama-Kerkhove loot Australi­sche in Rosmalen (en er liggen kansen)

Lesley Pattinama-Kerkhove staat in de eerste ronde van het grastoernooi van Rosmalen, het Libéma Open, tegenover de Australische Kimberly Birrell. Op de wereldranglijst is het verschil precies 100 plekken - in het nadeel van de Zeeuwse. Waarschijnlijk is de partij op dinsdag.