Kapitaalkrachtige lijstaanvoerder veegt de vloer aan met driebanders Dallinga

Het begon al met een zware en dik verdiende nederlaag van Berry Dallinga die er tegen de jonge Raymund Swertz met 17-40 in 36 beurten kansloos af ging. ,,Het was bar slecht”, zei een teleurgestelde Dallinga na afloop. ,,Ik kon niks, raakte geen pepernoot en kon het ook niet omdraaien. Snel vergeten en door is de enige remedie.”

Op de andere tafel verloor ook Peter de Backer zijn partij tegen een sterk spelende Jean van Erp. Tot 20-20 kon de Belg zijn tegenstander nog bijbenen, maar zag daarna Van Erp met series van 3, 5 en 6 weglopen, 31-40 in 23. Na de pauze was het aan Jean Paul de Bruijn en Steven van Acker om de schade te repareren.

Van Acker lukte dat sterk spelend tegen Raimond Burgman met winst in 23 beurten met 40-17, maar De Bruijn kwam er niet aan te pas tegen Eddy Merckx. In de zevende beurt besliste de Belg de partij al met een fraaie serie van 12 waardoor het bij de pauze 8-21 stond. In 7 beurten liep Merckx uit naar 15-34. Pas toen Merckx de matchbal miste kwam De Bruijn los en scoorde nog 13 punten in 3 beurten waarvan 6 in de nabeurt. ,,Niet te stuiten‘’, aldus de Hulstenaar.