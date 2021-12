Kapellenaar Joeri van Liere Europees kampioen rolstoelbasketbal

Einde van een tijdperk: na zondag geen grote damevene­men­ten meer in Zeeland

ZOUTELANDE - Zondag eindigt het NK dammen voor vrouwen, dat voor de vijftiende en laatste keer in Zoutelande wordt gehouden. En begin 2022 zal de Stichting Damevenementen Zeeland worden opgeheven. Zo komt er een einde aan een tijdperk. ,,Dan is het allemaal geschiedenis”, zegt voorzitter Aart Walraven met enige weemoed. ,,Maar we hebben na een periode van ruim twintig jaar en een stuk of dertig toernooien zelf gezegd: nu is het mooi geweest.”

