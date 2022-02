Kapelle is volgende Zeeuwse startplaats van de ZLM Tour

KAPELLE - Kapelle is in juni het decor van de eerste etappe in de ZLM Tour. De tweede rit start een dag later bij Veere om uiteindelijk in Goes te finishen. Dat maakte organisator Libéma donderdag bekend.

De ZLM Tour heeft zich ontwikkeld tot dé Nederlandse voorbereidingskoers voor sprintploegen in de aanloop naar de Tour France. Daardoor heeft de koers de nodige topnamen op zijn palmares staan. Dylan Groenewegen en Caleb Ewan wonnen bijvoorbeeld etappes.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk voor de koers met zijn Zeeuwse hoofdsponsor (ZLM heeft de verbintenis ook verlengd) start de koers in Zeeland. Eerder gebeurde dat al eens in Goes, Westkapelle en bij de laatste editie in 2019 in Yerseke. In 2021 werd de ZLM Tour niet verreden; toen was Kapelle ook al aangewezen als startplaats.

De openingsrit is op woensdag 8 juni geen proloog, maar met een lokale omloop van 12 kilometer vanuit Kapelle (start en finish) langs en door onder meer Wemeldinge. ,,Als sportieve gemeente zijn we blij dat wij de start en finish van deze mooie wielerronde met een uitdagende eerste etappe mogen verzorgen‘’, zegt wethouder Jon Herselman.

Op dag twee wordt gestart in gemeente Veere. Rondom en mogelijk zelfs vanuit het historische stadje Veere rijden de renners over Walcheren, Schouwen-Duiveland, Zuid-Beveland en Noord-Beveland grotendeels het traject af van de vroegere Tacx Pro Classic of Ronde van Midden-Zeeland, via onder meer de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug.

,,Door deze etappe op te nemen in de ZLM Tour, behouden we een mooi stukje Zeeuws wielererfgoed. Deze etappe staat garant voor een klassieke rit met veel open stukken en wind‘’, laat de organisatie optekenen. Finish van deze tweede rit is in Goes, de thuisbasis van naamgever ZLM.

Na de Zeeuwse etappes gaat de ZLM Tour verder met etappes in Noord-Brabant en Limburg. Het exacte etappeschema voor de laatste drie dagen wordt later bekendgemaakt. In het schema van vorig jaar waren Eindhoven-Buchten, Valkenburg-Valkenburg en Made-Rucphen de afrondende etappes.