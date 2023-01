Kantelpartij, blubber en duisternis houden team Hoondert niet van de finish

Peter Biewenga en Leonie Ton trotseren wind en regen bij Tankloop Westkapel­le

Peter Biewenga heeft op oudjaarsdag de Tankloop in Westkapelle op zijn naam geschreven. De atleet uit Middelburg realiseerde zaterdag bij de wedstrijd over 20 kilometer een tijd van 1.11,14 uur. Bij de vrouwen was de zege voor Leonie Ton, in een tijd van 1.23,34.

