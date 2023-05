Jurian de Kraker verliest maar twee games en plaatst zich overtuigend voor finale Rijke iT Cup

In halve finale-poule C was de Vlaming Jelle Versteeg een van de favorieten. Hij had in de voorrondes al zijn wedstrijden gewonnen, maar was vrijdagavond niet helemaal fit. Het lukte hem dan ook niet door te dringen tot de eindstrijd. Hij trof het sowieso niet, want in de groep werd op hoog niveau gespeeld. Liefst dertien wedstrijden eindigden met een beslissende vijfde game.