Jumbo-Visma met ‘Zeeuwse ploeg’ in Ronde van de Algarve

Oemoemenoe neemt afstand van degradatie­zo­ne, Tovaal stunt tegen koploper

De Zeeuwse rugbyclubs kenden een uitstekend weekend. Oemoemenoe behaalde tegen hekkensluiter The Bassets de tweede thuiszege op rij en nam daarmee wat meer afstand van de degradatiezone. De Middelburgers wonnen met 33-3. Tovaal leverde een topprestatie door de ongeslagen koploper The Dukes 3 op het kunstgras in ’s-Hertogenbosch met 29-32 te verslaan.