Jubilerend Ardito tekent voor organisatie Zeelandcup

Ronald Groenewegen was 21 jaar voorzitter en heeft een jaar geleden die verantwoordelijkheid overgedragen aan de 26-jarige Dimphy Korstanje, die met de één jaar oudere penningmeester Jochem Compiet voor een drastische verjonging in het bestuur tekent. Korstanje is nog net niet geboren in een sportzaal. Haar oma en moeder waren lid, bestuursvergaderingen werden bij haar thuis gehouden. ,,Ik hoor eigenlijk al een beetje bij het meubilair’’, zegt ze midden in het gesprek. ,,Als klein meisje zat ik op de bank bij het eerste damesteam. Ik ben bij VVS’92 op mijn zevende gaan volleyballen, omdat Ardito geen jeugd had. Toen ik een jaar of dertien was, ben ik hier lid geworden.’’