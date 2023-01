JP de Bruijn vindt vorm tegen zijn pupil uit Lewedorp

SV Nieuwdorp 80 jaar: Van ‘het kanon van Medan’ tot het houten bruggetje over de pilleksdul­ve

Het is een boekwerk om trots op te zijn. Tachtig jaar voetbal in Nieuwdorp komt erin aan bod. Maar ook de andere afdelingen van de omnivereniging worden in het jubileumboek belicht. Op de nieuwjaarsreceptie wordt het boek zaterdag gepresenteerd. Auteur en samensteller Peter de Vos is blij dat het project eindelijk is afgerond. ,,Het concept lag al jaren in de kast.’’

6 januari