Joyce Piek schiet waterpolosters DZK op de valreep naar winst in harde topper

Mannen

De Linge/PCG - DZK 8-11: In eigen huis verloor DZK eerder dit seizoen met duidelijke cijfers: 6-13. De wedstrijd van zaterdagavond leek echter geen moment op de eerdere ontmoeting. DZK kwam in de eerste periode op een 0-1-voorsprong dankzij een goed uitgespeelde aanval. In de tweede periode liep de ploeg, gesteund door een ijzersterke verdediging, uit naar een ruime voorsprong: 3-7.

De wedstrijd werd harder in de derde periode. Beide teams speelden op het scherp van de snede, wat resulteerde in uitsluitingen over en weer. Ondanks dat DZK verder moest zonder Bas Mechielsen, die met letsel aan het oog de wedstrijd moest staken, liet de ploeg zich niet van de wijs brengen door het fysieke spel van de tegenstander. DZK behield door een afstandsschot van Bas van Houwelingen in de allerlaatste seconde van de derde periode een voorsprong van drie doelpunten: 5-8.

De wedstrijd was beslist toen Sjakko Bekkers met een prachtige aanval over meerdere schijven de 7-11 tegen de touwen gooide. Een laatste stuiptrekking van De Linge kwam te laat, waardoor DZK de tweede competitieoverwinning in 2019 behaalde. Speler Pablo Mol, die voor zijn studie een half jaar naar Barcelona vertrekt, was blij met de overwinning in zijn laatste wedstrijd van dit seizoen. ,,Het was een wedstrijd waar alles in zat, van gebroken capjes tot een blauw oog. Als team hebben we ons hoofd koel gehouden en de winst over de streep getrokken.‘’

Scores DZK: Bas van Houwelingen 4, Wouter Stap 3, Sjakko Bekkers 2, Alex Breel en Jarno de Jonge beiden 1.

HZPC - De Schelde 10-9: In Horst heeft De Schelde het al jaren lastig. De wedstrijd begon in hoog tempo en De Schelde kwam via een overtalsituatie op een 0-1-voorsprong. Wat volgde was een gelijk opgaande strijd met veel doelpunten. In totaal werd er in de eerste periode zeven keer gescoord, waarbij De Schelde een nipte voorsprong had: 3-4. HZPC kreeg echter steeds meer mee en boog in de tweede periode de achterstand om in een 6-4-voorsprong, mede doordat De Schelde kansen onbenut liet.

De Zeeuwse ploeg deed in de derde periode nog wel wat terug dankzij Ivar Jansen van Rosendaal, maar kon ook niet voorkomen dat HZPC dankzij het afmaken van de overtalsituaties die het kreeg, uitliep naar een 8-5-voorsprong. In de allesbeslissende vierde én laatste periode knokte De Schelde zich terug, maar was het niet genoeg voor een punt: 10-9.

Speler Mertijn Loof was realistisch na afloop: ,Dit was een wedstrijd met een goede start, maar onze fouten werden hard afgestraft. Hierdoor liepen we achter de feiten aan en konden we het niet meer in ons voordeel brengen.

Scores de Schelde: Ivar Jansen van Rosendaal 4, Chiel de Pooter 2, Jochem de Bat, Sven Schieman en Mertijn Loof Allen 1

Vrouwen

SWNZ - DZK 3-4: In Schijndel stond een rechtstreeks duel tussen de nummer twee en één van de ranglijst op het programma. Het verschil was drie punten in het voordeel van DZK. De wedstrijd begon hard tegen hard, wat zorgde voor veel uitsluitingen aan beide kanten. SWNZ kwam in de eerste periode op voorsprong dankzij een uitgespeelde overtalsituatie. Het was echter Eline Bekkers die binnen 15 seconden de stand gelijk trok: 1-1.

SWNZ kreeg dé kans om weer op voorsprong, maar keepster Jo-Anne van Vuuren hield de strafworp tegen. Joyce Piek scoorde wel en zette DZK voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong: 1-2. Wederom een toegekende strafworp zorgde echter voor een gelijke stand van 2-2 na twee periodes. Eline Bekkers schoot in de derde periode DZK wederom op voorsprong.

De teams bleven zeer aan elkaar gewaagd en gaven weinig weg. DZK kreeg in de derde periode een tegenvaller te verwerken. De ploeg moest door zonder topscoordster Eline Bekkers, die na drie uitsluitingen niet meer aan de wedstrijd mocht deelnemen. Dit nam zoveel tijd in beslag dat DZK uit haar concentratie werd gebracht. SWNZ kwam vlak voor tijd terug tot een gelijke stand: 3-3.

Toch herpakte DZK zich, zeker nadat een minuut voor tijd een strafworp van SWNZ werd gekeerd. Acht seconden voor tijd bracht Joyce Piek haar ploeg in extase door een uitgespeelde overtalsituatie te benutten: 3-4. Door de overwinning zette DZK een reuzenstap richting de kampioenschap in de tweede klasse district. De ploeg heeft met een wedstrijd tegoed een voorsprong van zes punten.