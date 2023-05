Joris van ‘t Zelfden overleeft zes voorronden in Grand Prix driebanden

Van Anrooij tweede in eindstand Ronde van Burgos

Shirin van Anrooij is zondag tweede geworden in het eindklassement van de Ronde van Burgos. In de spectaculaire slotrit - met de steile klim naar Lagunas de Neila - finishte de Kapelse renster van Trek-Segafredo als vierde. Op Demi Vollering, die op dit moment alles wint, stond geen maat.