Joris van 't Zelfden (19) zet alles op doorbraak in het driebanden

Joris van ’t Zelfden is duidelijk: hij wil professioneel biljarter worden. Vanaf zondag doet de negentienjarige inwoner van Driewegen mee aan het wereldbekertoernooi driebanden in het Egyptische Hurghada.

Na nationale juniorentitels op zowel de grote als de kleine tafel en een seizoen in de derde divisie driebanden bij De Stene Brug werd Joris van ’t Zelfden zich bewust van het feit dat er voor hem meer in zit. Hij nam les bij de bondscoaches Jean Paul de Bruijn en Christ van der Smissen en kreeg een aantal maanden geleden van Carl Verhoeven, de eigenaar/voorzitter van het Udense eredivisieteam SIS Schoonmaak, de kans om bij SIS 2 in de eerste divisie te komen spelen. De jonge Zeeuw greep die kans met beide handen aan, al was de stap van de derde naar de eerste divisie wel erg groot.

“Ik heb mijn studie eraan gegeven om alles op het biljarten te zetten”, vertelt Van ’t Zelfden. ,,Ik werk twee dagen per week bij de Landing in Baarland om wat te verdienen. Ik train daarnaast vier uur per dag. Ik ga zien wat de toekomst brengt, ik hoop de wereldtop te bereiken. Ik weet wel dat het een lange en moeilijke weg is, maar ik ga er wel voor. Ik probeer te genieten van het spel en alles er omheen en dan zie ik wel hoe ver ik kom.”

Muziek op 100 procent

De jonge Bevelander draait goed mee bij SIS 2. ,,Winnen geeft een fijn gevoel, zeker als ook het team wint”, zegt hij. ,,Als we winnen, gaat de muziek gelijk op 100 procent en genieten we samen na. Ik heb nu vier keer gewonnen, waarvan drie keer in de laatste vier wedstrijden. Ik ben heel blij met de begeleiding van mijn teamcaptain Toine Dekkers. We hebben een hecht en bloedfanatiek team. We hebben ook een soort van fanclub met inmiddels zo’n 500 leden op Facebook.”

,,Afgelopen weekend kwam ik voor het eerst een heel eind voor te staan”, vervolgt Van ’t Zelfden. ,,Even was ik bang dat me dat spanning zou opleveren, maar dat viel achteraf mee. Ik bleef mijn focus houden en won met een gemiddelde van 1.346. Dat is een bewijs voor mezelf dat er groei in zit. Als ik achter kom, probeer ik vooral kalm te blijven, hoe moeilijk dat soms ook is. Maar als je je gek laat maken, loopt het sowieso fout. Dus dat probeer ik te voorkomen door bal voor bal te spelen en zo de wedstrijd om te keren.”

Quote Joris is een spontane en eerlijke jongen die echt leeft voor de biljart­sport Toine Dekkers van SIS 2

Teamleider Toine Dekkers is enthousiast over zijn Zeeuwse speler. ,,De laatste weken gaat het heel goed met Joris. Bij de World Cup in Veghel heeft hij ook goed gepresteerd. Dat is belangrijk, want het valt niet mee als ineens alle ogen op jou gericht zijn. Hij gaat daar goed mee om. Joris is een spontane en eerlijke jongen die echt leeft voor de biljartsport. Ik hoop dat hij de begeleiding blijft krijgen die hij verdient. Dat hij een goede speler gaat worden, staat voor mij vast.”