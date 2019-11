Joop Nicodem legde het fundament voor topbiljart in Zeeland (1939-2019)

Grondleg­ger van het topbiljar­ten in Zeeland overleden

19 november GOES - Joop Nicodem is maandagmorgen op 80-jarige leeftijd overleden. De geboren Rotterdammer woonde sinds 1966 in Zeeland. Als eigenaar van restaurant Ockenburgh in Goes wist hij het topbiljarten in Zeeland op de kaart te zetten. In Ockenburgh creëerde hij een multifunctionele biljartzaal en bracht hij een team naar de eredivisie. Hoogtepunt was het veroveren van de landstitel in het seizoen 2004-2005.