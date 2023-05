Jonkies van 75-jarig MLTC verschalken voormalige wereldtopper met prachtige lobs: ‘Was-ie in?’

Schalken (46) was ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van MLTC op het sportpark in Middelburg. De vereniging werd in februari 1948 opgericht. Het feestprogramma is nu in de lente. Het eerste onderdeel was zondag, een clinic van de wereldtopper van twintig jaar geleden.

De Limburger, die in België woont en drie uur in de auto had gezeten, heeft zijn eigen kledinglijn (Sjeng Sports) en zijn outfits konden leden van MLTC zondag ook meteen bestellen. Die wordt bedrukt met het nieuwe logo van de vereniging en vervolgens afgeleverd in het derde weekeinde van juni. Dan zal dat nieuwe logo ook feestelijk onthuld worden.

,,Het is mooi dat we aan zo’n grote naam hebben kunnen komen”, zei voorzitter Frank Caljouw terwijl hij naar de clinic van de jongste jeugd keek. Die kinderen hadden waarschijnlijk helemaal geen weet van de prestaties van Schalken, die onder meer de halve finales van de US Open bereikte en negen ATP-toernooien won. Ze vonden het gewoon mooi om die grote, nog altijd fitte man te passeren.

Enorme groei

MLTC is een ‘zeer gezonde vereniging’, gaf Caljouw aan. ,,We hebben tijdens de coronaperiode en door de komst van twee padelbanen een enorme groei doorgemaakt. In een aantal jaren zijn we van 700 naar 940 leden gegaan.”

Die extra leden wil de vereniging ook wat kunnen bieden. ,,Je wilt die mensen natuurlijk langer vasthouden.” Daarom is MLTC bezig met nog meer padelbanen. ,,Die sport is zo populair… Er is hier ook wel plek voor extra speelplekken, maar we zijn er nog over in gesprek met de gemeente en de omwonenden. We moeten namelijk wel zorgen dat we binnen de geluidsnorm blijven.”

Schalken bleef zo’n drie uur bij MLTC. Hij sloot zijn gastoptreden af met een partijtje op het centercourt tegen enkele lokale favorieten.