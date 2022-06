Jonkie De Ruiter heeft na EK-zege weinig tijd om na te genieten: ‘Want het WK moet de bekroning worden’

De Ruiter kwam helaas niet in actie, maar de blijdschap was er niet minder om. Na een succesvolle carrière in het jeugdbowlen, maakt de Ruiter gestaag naam bij de senioren. ,,Vooraf wist ik al dat ik reserve zou zijn. In totaal zijn we met zes man afgereisd naar Finland, waarvan er vijf in actie kwamen. Omdat iedereen goed in vorm was, hebben de eerste vijf de wedstrijd afgewerkt. Helemaal prima, hoor. Ik sta nog aan het begin van mijn carrière en ben de een na jongste van het team. In de individuele wedstrijd ben ik wel in actie gekomen, maar dat ging helaas niet volgens plan. Het was echt wennen en ik was eerlijk gezegd ook best zenuwachtig.”