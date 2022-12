Johnny de Leeuw blijft pieken in Zeeuws damkampioenschap

LEESTIP Powerhouse uit ‘s-Heer Hendriks­kin­de­ren speelt American football in Michigan

Wat wist Joes van den Hoek uit ‘s-Heer Hendrikskinderen van American football toen hij ervoor koos om in de zomer in Michigan te gaan studeren? ,,Alleen dat het bestond’’, zegt hij met een brutale grijns. Na een spoedcursus draaide de 17-jarige Van den Hoek dit najaar als enige buitenlandse speler ‘gewoon’ fulltime mee in zijn highschool-team.

1 december