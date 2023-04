Joey Grochal heeft het niet makkelijk, maar wint wel het Open ZK snelschaken

Zilver op EK bandstoten voor De Bruijn, na schitte­rend toernooi en zwakke finale

Jean Paul de Bruijn uit Hulst begon als topfavoriet aan de finale van het Europees kampioenschap bandstoten in Turkse Antalya. Dat was op basis van zijn prestaties in de kwalificaties en de kwartfinale en halve eindstrijd. Toch was het de Spanjaard Raoul Cuenca die met het goud aan de haal ging.