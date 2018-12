Joey de Kok voldoet aan verwachtingen: hij wordt Zeeuws kampioen

GOES - Verrassend was het niet, maar hij moest het toch maar even doen. Joey de Kok uit Lewedorp werd dit weekeinde Zeeuws kampioen driebanden. Hij was veruit de jongste van het gezelschap, maar ook de beste.

Er zullen biljartvolgers zijn die roepen dat de tegenstand niet al te zwaar was, maar wie niet meedoet, heeft geen recht van spreken. Al gold dat niet voor de afmelding van Rinus Pankow die werd geveld door een hartinfarct. Naar omstandigheden gaat het goed met hem.

In de poulefase bleek al dat De Kok de beste was met zijn gemiddelde van 0.938, waar de naaste concurrent niet verder kwam dan 0.632. In de knock-outfase ging het met name tegen Meerten Dallinga nogal stroef, maar De Kok besliste vanuit een 22-27-achterstand de partij in zijn voordeel met een slotserie van acht caramboles.

In de halve finale was Onur Can geen partij (30-22), net zoals in de finale good old Piet Kock niet was opgewassen tegen de jonge Lewedorper: 30-21. Zo kreeg de titelstrijd de verwachte winnaar. De Kok: ,,Het ging vandaag stroef. Ik ergerde me aan de wedstrijdindeling en dat was lomp. Als het goed loopt doe je dat niet. Maar ik ben blij gewonnen te hebben.’’