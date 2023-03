Joey de Kok met opgeheven hoofd uitgeschakeld op World Cup in Las Vegas

Tegen de Turk Ugur Octorvaci kwam hij in zijn eerste wedstrijd al snel met 4-21 achter. Moeilijk spel, pech en spanning deed zijn stootarm wegen als lood. Tot een inwendige donderpreek de kansen deed keren. Een demonstratie van wedstrijdmentaliteit volgde. In zes beurten had hij het gat gedicht tot 24-27, maar voor de zege was het te laat. Die ging naar zijn tegenstander met 24-30 in 32 beurten.

In zijn tweede partij tegen de Portugees Jose Miguel Soares ontspon zich een spannende strijd met wisselende kansen, die De Kok in ultimus in zijn voordeel leek te gaan beslissen. Hij finishte als eerste, maar zag de Portugees in de nabeurt gelijk maken, 30-30 in 27. Uitschakeling volgde, tijd voor een gokje in de Amerikaanse zandwoestijn vol met decadente hotels en gokpaleizen.