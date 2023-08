Joeri van Liere kwijnt weg op reservebank Oranje; ‘De minuten die ik speel, staan niet in verhouding met wat ik ervoor doe’

Joeri van Liere zat afgelopen weken bijna alleen maar op de bank bij het EK rolstoelbasketbal in Rotterdam. En dat deed de Kapellenaar pijn. ,,Ik heb in totaal maar 12 minuten gespeeld”, vertelde hij, nadat hij met Oranje brons had gewonnen. ,,Die staan niet in verhouding met alle uren die ik erin steek. Ik weet niet wat ik nog meer moet doen om wel in het veld te kunnen staan.”

Van Liere (37) maakte in Ahoy van zijn hart geen moordkuil. Het Oranje-publiek was laaiend enthousiast over het nipt gewonnen duel met Duitsland, maar de Bevelandse reserve had genoeg van de luide muziek en al het gejuich vlak achter zijn rug. ,,Dat is leuk als je in het veld staat, maar niet als je alleen maar aan het kijken bent hoe de anderen het doen…”

De speler van het Middelburgse RBVM heeft de pech dat er bij de ‘laagpunters’ forse concurrentie is. Bij de mannen die de grootste beperking en dus een 1 als classificatie hebben, geniet de meer ervaren Frank de Jong de voorkeur van de bondscoach. Die speelt altijd. Van Liere: ,,Pas als Frank een groot aantal persoonlijke fouten heeft, mag ik erin. Dat is maar één keer gebeurd dit toernooi. Het is jammer dat ik niet wat vaker de kans heb gehad. Maar ja, zo kan het nu eenmaal zijn in een teamsport. Ik kan daar alleen moeilijk aan wennen.”

Passie

Van Liere groeide op in de motorcross. Bij een zwaar ongeluk tijdens de Goese Indoorcross van 2014 liep hij een hoge dwarslaesie op. Jaren erna ging hij rolstoelbasketballen en sinds 2020 zit hij bij Oranje. Daar heeft hij echter nooit een basisplaats kunnen afdwingen.

,,Ik ben een van de jongens die er het meest voor trainen”, vertelde hij. ,,Ik denk dat ik jaarlijks zeker 1500 uur met de sport bezig ben, nog los van de reistijd naar Arnhem. Dan is het heel jammer dat ik geen enkele rol bij deze bronzen plak heb kunnen spelen, hooguit op de achtergrond. Ik wilde dat ik deze energie in de motorcross had kunnen steken. Daar ligt na al die jaren nog steeds mijn passie. Het EK van deze week gaf mij niet zo veel energie als destijds een wedstrijd in de Zeelandhallen.”

Toen ik scoorde, voelde het weer even ongeveer hetzelfde als toen ik door de Zeelandhal­len reed Joeri van Liere

Eerder deze zomer speelde Nederland ook het WK in Dubai. Nederland werd daarop vierde en ook tijdens dat toernooi gunde bondscoach Cees van Rootselaar hem weinig speeltijd. Van Liere: ,,Toen speelden ook steeds dezelfde vijf en werd er maar een klein beetje gewisseld. Je merkte toen dat die vaste krachten aan het einde een beetje op waren, in de duels waar het echt om ging. Ze waren waarschijnlijk wat frisser geweest als ze in de makkelijkere pouleduels meer rust hadden gehad. Hetzelfde gold voor dit EK: we hebben dan wel de poule dik gewonnen, maar in de halve finale tegen Spanje kwamen we tekort. Misschien heeft Spanje zich juist wel een beetje gespaard in de voorrondes en de beste spelers voor de beslissende wedstrijden bewaard.”

Paralympics

Zuur was dat Oranje door het verlies in de halve finales directe plaatsing voor de Paralympics misliep. Er is nog wel een extra kwalificatietoernooi in april 2024, maar het is geen uitgemaakte zaak dat Nederland dan wél een ticket pakt. Van Liere: ,,Toen ik met rolstoelbasketbal begon, heb ik gezegd: mijn doel is om de Paralympics te halen. Daar gaan we dus nog wel voor in april. Maar nu ben ik wel heel even toe aan rust. We hebben de laatste maanden heel veel wedstrijden gespeeld met Oranje. Het is nu wel lekker om even een tijdje thuis te zijn en geen bal aan te raken.”

Eén mooi moment neemt Van Liere wel vanuit Ahoy mee naar Kapelle. Tijdens de poulewedstrijd tegen Duitsland viel hij in en scoorde hij van onder de basket, iets dat voor hem een zeldzaamheid is. Zijn vader zat op de tribune en vierde dat succesje na afloop met hem mee. ,,Hij was er bij de motorcross ook altijd bij en nu had hij zoiets van: kijk, Joeri heeft het in een andere sport toch ook nog geflikt. Toen ik scoorde, voelde het weer even hetzelfde als toen ik door de Zeelandhallen reed.”