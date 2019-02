Joeri van der Hooft springt naar brons op NK indoor

OVERZICHT Problemen blijven zich opstapelen voor verliezend Orion/GSC

18:50 VLISSINGEN - De kans dat er volgend seizoen nog een Zeeuwse handbalploeg actief is in de tweede divisie wordt steeds kleiner. Zeker na de 25-20-nederlaag van Delta/Sport/EOC tegen Habo’95. In de hoofdklasse slikte Orion/GSC opnieuw een nederlaag op bezoek bij Leidsche Rijn (28-22). De vrouwen van HC Zeeland blijven in de tweede klasse op koers voor plaats drie na de 15-13-thuiswinst op Witte Ster.