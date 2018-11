Joep Zoeteweij moet nog even volhouden in sportverkiezing

video Clubheld Patrick Kaat: Liefde voor Luctor Heinkens­zand zit diep

12:05 Dat clubliefde diep kan zitten, bewijst Patrick Kaat. Week in, week uit zet hij zich in voor voetbalclub Luctor Heinkenszand. Hij heeft er plezier in en gaat er nog wel even mee door. ,,Vijf of misschien wel tien jaar‘’, zegt de duizendpoot.