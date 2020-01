Joannathan Duinkerke hangt na 25 succesvolle jaren fiets aan de haak

Joannathan Duinkerke is al jaren een vaste waarde in het ID-wielrennen. In zijn categorie behoorde hij lange tijd tot de wereldtop, getuige ook de vele medailles die hij op internationale wedstrijden behaalde. ,,Het is een mooie tijd geweest en ik denk dat ik er alles heb uitgehaald, wat erin zat‘’ vertelt Duinkerke. ,,Ik pakte onlangs nog een Nederlandse titel in het veldrijden, maar de motivatie is minder geworden. Ik stop min of meer op mijn hoogtepunt. Dat is mooi.‘’