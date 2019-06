Joannathan Duinkerke en Irma van Duyn slaan Zeeuwse dubbelslag bij NK wielrennen

Martens straft ‘te dikke buik en kont’ van Staelens af

8 juni TERNEUZEN - In de vorige twee edities van de 1/8 triatlon in Terneuzen liet Ruben Martens uit Koewacht de Belg Dieter Staelens achter zich. In een uiterst winderige wedstrijd klopte Martens zijn Belgische rivaal, in 55 minuten en 44 seconden, met een voorsprong van bijna twee minuten.