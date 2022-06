Jo de Roo en oud-Tourwinnaar Jan Janssen rijden 27ste Jo de Roo Toertocht

Wesley Mol onder­steunt Afrikaans talent, maar bij de ZLM Tour even niet

KAPELLE - De openingsetappe van de ZLM Tour was voor Wesley Mol (22) zeer speciaal. Voor het eerst koerste hij als profwielrenner door zijn woonplaats, Kapelle. ,,Ik had thuis kunnen slapen”, zei hij lachend. ,,Maar we hadden met de ploeg een hotel in Renesse. Dat was door de organisatie verplicht gesteld.”

