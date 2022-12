Jessica Nijpjes geniet na zege van merrie Luna, maar hoelang rijden ze nog samen?

,,Hier ben ik erg blij mee, want dit is Luna’s derde proef op dit niveau’', vertelt Jessica. ,,Het is ook een heel fijn paard om te rijden. De oefeningen doet ze met gemak. In de eerste proef was ze nog wat scherp en een beetje gespannen. Maar in de tweede proef was het heel mooi ontspannen.’’

,,Luna is echt een kwaliteitvol paard, waar ik hoge verwachtingen over koester’’, vervolgde Nijpjes. ,,Ze kan geweldig schakelen. En het sluitwerk voor het hogere niveau doet ze op een aparte manier. En hoe zwaarder de oefeningen, hoe vlotter het allemaal gaat. Ik hoop haar ook nog lang te mogen rijden. Maar daar heb ik geen zeggenschap over. Ik rij haar voor een ander en de prestaties zijn uitzonderlijk. Dan moet je er rekening mee houden dat ze kan worden verkocht.’'

U25-international Elisabeth Geluk uit Sint-Annaland stuurde in de eerste proef de imponerende ruin Huub naar de tweede plaats (63,500%). In de tweede proef was het zilver voor international Dominique Filion uit Stad aan ‘t Haringviet, met de vosruin Presidents Kingsley 65,214%). In de Lichte Tour Intermediate I ging Emily Wiskerke uit Goes, met de vosruin Giant Cristall, met de overwinning strijken (62,425%).