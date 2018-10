Jesper Jobse strandt met Amsterdam in zicht van de haven

OVERZICHT Togo blaast titel­strijd nieuw leven in

11:21 VLISSINGEN - De korfballers van Togo hebben de titelstrijd in de derde klasse nieuw leven ingeblazen. Na een magere start herstelden de Goesenaren zich voorbeeldig in de topper tegen Keep Fit. Door de uiteindelijke 18-15-overwinning staat Togo nog maar één punt achter op koploper Keep Fit.