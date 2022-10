Jeroen de Heide redt de eer voor onfortuinlijke tafeltennissers Arnemuiden

Vijftiende MTB-tocht bij Kustmara­thon: ‘Het is elke keer een feestje’

In het negentiende Kustmarathonweekeinde is er voor de vijftiende keer een MTB-tocht. Dat is geen aanleiding voor een specifiek jubileumfeestje, vindt de organiserende vereniging X-treme. ,,Het is namelijk elke keer al een feestje op zich”, zegt vrijwilliger Nehemia Paardekooper. ,,Maar voor elke finisher is er ditmaal wel een extra aandenken.”

28 september