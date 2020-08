Jeffrey Herlings heeft in Axel nog last van racestress

Boot twee keer manchewi­naar in Vlissingen

20:11 VLISSINGEN - Ook bij de tweede supercross in coronatijd van MSV de Uitlaat moest de organisatie ‘nee’ verkopen aan verschillende crossers, omdat het maximale aantal was bereikt. De zwaarste klasse, de superklasse 500cc, werd evenals een maand geleden gewonnen door Mark Boot uit Kamperland. De Belg Kristof van Vaerenbergh was de snelste in de superklasse 250cc en Ryan de Beer in de 125cc.