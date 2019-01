Jeanine Nieuwenhuis net buiten podium op Jumping Amsterdam

Bij het springen viel Imke Kort uit Lewedorp net buiten het podium met Cappuccino. Ze was in de klasse ZZ (1.35 meter) in de eerste omgang één van de negen foutloze combinaties. Ook in de barrage bleef ze foutloos. Met haar tijd van 38,36 seconden werd ze vierde. Anne Lize Makkinga won met Diabolo in 36,49 seconden.