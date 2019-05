Jeanine Nieuwenhuis en Jasmien de Koeyer zorgen voor Zeeuwse dubbelslag bij NK dressuur

Tennissers Animo kunnen het niet bolwerken tegen Delftse Tennisbond

14:44 VLISSINGEN - In de landelijke topklasse verloren de tennissers van Animo in Terneuzen het duel om de tweede plaats met 4-2 van de Delftse Tennisbond. In Aardenburg won TC Sjef met 4-2 van Hilten uit Hilvarenbeek. TC Krimpen prolongeerde voor de derde keer op rij de nationale titel door een 6-0-winst in Krimpen aan de IJssel op het Bredase Markant.