Jean Paul de Bruijn: ‘Tank was leeg na kwartfinale van Grand Prix’

In de achtste finale en kwartfinale had hij nog sterk gepresteerd met overwinningen op Raymund Swertz (40-27 in 21 beurten) en Jeffrey Jorissen (40-24 in 25). De Bruijn: ,,De koek was op. De tank was leeg na drie partijen kort achter elkaar op een dag. Over het geheel ben ik zeer tevreden over mijn derde plaats en mijn spel dit toernooi. Mijn eindgemiddelde van 1.759 is het hoogste van alle deelnemers.”