Jean Paul de Bruijn stoot door op EK en treft nu Torbjörn Blomdahl

Middelbur­ger Frank Husslage bedwingt als eerste zestigplus­ser de Dutch Mountain Trail

MIDDELBURG - Het gebeurt niet snel, maar zelfs voor Frank Husslage was het afgelopen weekend bijzonder pittig te noemen. De 63-jarige Middelburger draait zijn hand niet om voor een marathonnetje meer of minder. Op zaterdag stond echter de zwaarste tocht ooit op het programma voor Frank, namelijk de Dutch Mountain Trail. Voor wie het niet weet, dit is een 101 kilometer lange tocht door Zuid-Limburg. En bepaald niet over kaarsrechte verharde wegen. Nee, de tocht voert langs tal van onverharde paden en gaat langs zeven van de hoogste toppen van Nederland.

7 juni