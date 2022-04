Jean Paul de Bruijn na ware veldslag bij beste vier van Nederland

Zwemmers DZK berusten in degradatie naar eerste divisie

ALKMAAR - Het doek is gevallen voor de wedstrijdzwemmers van De Zeeuwse Kust (DZK). Met een puntentotaal van 5605,47 zwommen de Vlissingers in de vijfde en laatste competitieronde van het seizoen naar de vijftiende plaats. Daarmee eindigde de Walcherse ploeg als zeventiende en één na laatste in de eindrangschikking van de eredivisie.

