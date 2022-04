Jean Paul de Bruijn is terug aan de top van Nederland: ‘Moest tot de laatste stoot blijven concentreren’

In de halve finale tegen Jeffrey Jorissen uit Den Haag leek De Bruijn korte metten te maken met zijn tegenstander, met drie gewonnen sets in een partij om vier gewonnen sets. Jorissen kwam echter sterk terug en De Bruijn zakte ver weg en verloor de vierde en vijfde set. In de zesde maakte Jorissen op een cruciaal moment in de set een kostbare fout, waarvan De Bruijn optimaal profiteerde: 10-8 en 4-2 in sets.

Later op de middag wachtte twintigvoudig Masters-winnaar Dick Jaspers in de finale. Ook nu deelde De Bruijn meteen een paar stevige tikken uit en zette Jaspers volop onder druk, met een 2-0-voorsprong en sterk spel. Maar ook nu ging het in de volgende sets mis. Met 6-10 en 8-10 kwam Jaspers terug tot 2-2, waarop De Bruijn weer de leiding nam met 3-2 na setwinst met 10-4. De Brabander gaf echter niet op en kwam weer terug nu met 2-10 en een zevende en beslissende set was nodig om de winnaar aan te wijzen.

De Bruijn had het voordeel van acquit te mogen beginnen en greep zijn kans met een serie van zeven. Jaspers was murw geslagen en moest lijdzaam toezien hoe de Hulstenaar uitliep naar 10-2 en de titel veroverde. Zijn derde titel, na winst in 2007 in Goes en 2014 in Zevenbergen. Geëmotioneerd sprong De Bruijn juichend op het biljart en omhelsde even later innig zijn partner Anita.

,,Ik ben mentaal sterker geworden door mijn ervaringen in Korea. Ik heb daar veel getraind en veel geleerd. De laatste vijf keren dat ik tegen Dick heb gespeeld, heb ik vier keer gewonnen. Maar ik moest tot de laatste stoot blijven concentreren, want met Dick ben je nooit klaar’’, zei De Bruijn na afloop van de finale. ,,Ik heb van Raymond Ceulemans geleerd rustig te blijven op momenten dat het niet lukt. Het komt wel, zei hij dan. Ik ben dolgelukkig met deze titel en hoor net dat ik nog een beloning krijg in de vorm een plaats op het WK, dat eind dit jaar in Korea wordt gehouden. Extra leuk ook om mijn oude vrienden daar weer te zien en voor hen te mogen spelen.”