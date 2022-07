Jean Paul de Bruijn gaat als beste naar de achtste finales

Tennisvere­ni­ging Gravel­steps in 50 jaar van elite naar volksclub

SCHOONDIJKE - Het 26ste Jumbo Open Gravelsteps toernooi, dat zondag van start gaat, staat in het teken van het (uitgestelde) 50-jarig jubileum. In 1971 werd in zaal Wijffels, onder leiding van voorzitter Van der Weele van de Omniclub, de Schoondijkse Tennis Vereniging (STV) opgericht. Bij het twintigjarig bestaan werd Gravelsteps aan de naam toegevoegd.

