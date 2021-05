Jasmijn uit Kapelle rent 100 kilometer ter nagedachtenis aan overleden moeder

Jasmijn is van het Roparun-team ‘I run for life’. De Roparun is een non-stop estafette van Parijs, Bremen of Almelo naar Rotterdam. In 2019 was de Kapelse één van de hardloopsters in het team en verzorgde haar moeder, die toen al ernstig ziek was, de catering. Bij eerdere edities had zij de lopers ook begeleid op de fiets. ,,Mijn moeder was zelf ook hardloopster, maar zat bij ons Roparun-team in de verzorging”, vertelde Jasmijn. ,,Het was mooi dat ze er twee jaar geleden toch ook nog bij was.”