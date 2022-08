Jan Rentmeester moet Europese titel handboogschieten in zijn achtertuin aan Belg Lagrou laten

Is het Folklore of topsport, of wellicht allebei. Hoe dan ook, in Ovezande werd afgelopen weekend gestreden om een heuse Europese titel: handboogschieten op de staande wip. Niet te verwarren met de Olympische tak van de handboogsport, maar dat maakt het niet minder mooi voor de organisatie die in handen was van Ad Schenk, Johnny Boonman en Lau Rentmeester. Die laatste veroverde overigens in 1990 zelf de Europese titel. Dankzij die titelprivileges mocht hij ook dit jaar zonder kwalificatiewedstrijden weer deelnemen aan de titelstrijd.