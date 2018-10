Jan Raas doorbreekt na 15 jaar het stilzwijgen

Coryfeeën vinden elkaar op jubileum Wielervere­ni­ging Zeeuws-Vlaanderen

7:00 AXEL - Het is een uniek moment tijdens de viering van het 50-jarig jubileum van de wielervereniging Zeeuws-Vlaanderen. Wim de Waal en Toine van den Bunder staan zaterdagavond samen op het podium in het Cultureel Centrum De Halle in Axel. De herinneringen gaan terug naar de jaren zeventig van de vorige eeuw toen de toppers elkaars rivalen waren. Beide renners grossierden in overwinningen en kenden een grote supportersschare.