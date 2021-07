'Jammer dat oma Nellie dit niet meer heeft gezien’; ook familie van Milan Vader sluit een reis van acht jaar af

Na de basisschool begon Milan Vader (25) al te dromen van de Olympische Spelen. Hij was toen een broekie dat nog slechts naam maakte bij het Zeeuwse X-treme. Vanaf 2013 werd het echt serieus: het talent verhuisde naar Sittard, waar hij in de Limburgse heuvels kon trainen en begeleiding kreeg van de KNWU. Hoewel het toen nog heel ver weg was en hij zich nog lang niet gekwalificeerd had, had hij sindsdien al een veelzeggend voicemail op zijn telefoon: ‘Hoi, met Milan, ik ben er even niet, ik ben waarschijnlijk aan het trainen voor Tokio’. Na ál die jaren moet hij die nu maar eens veranderen, is wat er in Middelburg meteen gezegd wordt. Tokio is voorbij.