Jake Trapman stopt na meer dan 50 jaar als bestuurslid bij TC Sjef en gaat verder als erelid

Jake Trapman (75) is tijdens de algemene ledenvergadering van tennisvereniging Sjef na 38 jaar afgetreden als voorzitter. Hij is zelfs meer dan een halve eeuw bestuurslid geweest van de Aardenburgse tennisclub. Bovendien werd Trapman benoemd tot erelid.

De exacte instapdatum weet hij niet meer, maar het moet volgens de West-Zeeuws-Vlaming rond 1970 geweest zijn. Vader Johan Trapman was toen nog voorzitter. Meer dan vijftig jaar later zwaait Jake Trapman af als bestuurslid en gaat hij verder door het leven als erelid van Sjef. ,,Het erelidmaatschap; als je niet oppast, overkomt je dat”, zegt Jake Trapman met een kwinkslag. Met zijn erelidmaatschap komt hij in een illuster rijtje met oud KVP-burgemeester Sjef van Dongen en gemeentesecretaris Jules Paridaen die kort na de oorlog aan de wieg stonden van TC Sjef.

,,Ik had voor mezelf al jaren geleden besloten dat ik op mijn 75ste zou stoppen als bestuurslid’’, vertelt Trapman. ,,Met het vorderen van de jaren sluipen er wat lichamelijke kwaaltjes in en dat heeft me gesterkt in mijn beslissing. Ik zie er beter uit dan ik me voel.” Toch hoopt de Aardenburger binnen afzienbare tijd zelfs weer te gaan tennissen, een sport die hij al bijna 70 jaar beoefent. TC Sjef telt 220 leden anno 2023, waaronder zeker 50 Vlamingen, met name uit de grensplaatsen Maldegem en Middelburg (B).

Als de bliksem

Rondom het sfeervolle houten clubgebouw van Sjef liggen vijf gravelbanen, die voorzien zijn van moderne ledverlichting. Tijdens het vermaarde Kikkertoernooi hoopt de club komende zomer ook te kunnen beschikken over twee padelbanen. ,,Ik moet zeggen dat het Sjef in de afgelopen decennia heeft meegezeten. Tennis werd sinds de jaren 70 steeds populairder en ging als de bliksem vooruit. Het was echt booming. Net als padel nu, een sport die makkelijker is aan te leren dan tennis”, aldus Trapman.

Uit het zevenkoppige bestuur, met nieuwkomers Patricia de Croock en Frank van Eenennaam, wordt binnenkort een nieuwe voorzitter gekozen.