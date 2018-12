Jade (10) uit Goes kreeg leukemie, ze heeft 696 behandelingen achter de rug

Een rode staat voor bloedprikken, een gele voor een CT-scan, een witte met een oranje randje voor chemo… Hoe langer de ketting, hoe intensiever de ziekteperiode is geweest. ,,Hij is echt heel zwaar”, vertelt Jade. ,,Op een gegeven moment werd het eerste touw te kort”, vult haar moeder Olga aan. ,,Toen zijn we opnieuw gaan rijgen op een langer touw.”

Kanjerloop

Het goede nieuws is: Jade is nu thuis en duidelijk aan de beterende hand. Ze kan zelfs vrijdagavond meedoen aan de Kanjerloop van AV’56, de atletiekvereniging waar ze sinds haar zevende lid van is. Al jaren houdt de Goese club in december een evenement voor het goede doel. Dit keer mocht Jade bepalen waar het geld heen zou gaan. Zij koos voor Café des Artistes van Eliane Asselberghs. Met extra financiële middelen kan zij vaker bij zieke kinderen langs gaan. Jade: ,,Zij kwam vaak bij mij als ik in Utrecht in het ziekenhuis lag. Dan knutselden we een uur samen. Zij noemde dat ‘kunstelen’. Dat gaf afleiding. Ik voelde dan even geen buikpijn meer.”