‘Iron Woman’ Nelleke Baldé wint zilver én goud op marathon in Etten-Leur

Baldé noteerde in West-Brabant een tijd van 3 uur 17 minuten en 10 seconden. Die tijd was goed voor de tweede plaats overall achter Marieke Brouwers uit Tilburg, die in 2:52.39 over de finish kwam.

Erwin Harmes liep op zijn verjaardag naar de 9de plaats in de categorie H35 in 2:56.23. Erik Jansen van AV’56 klokte de 10de tijd bij de senioren in 3:10.02. Gijsbert Elstgeest uit ’s-Heerenhoek liep naar de zesde plek in de categorie H45 met een finishtijd van 3:19:06. Danmar Dees van AV’56 noteerde in diezelfde categorie de 9de tijd in 3:25:29.