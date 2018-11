Irma van Duyn uit Schoondijke fietst vrijdag tegen wereldkampioen Anna van der Breggen

video Joannathan Duinkerke heeft smaak van het hardlopen te pakken

13:22 NISSE - Een bekend maar ook onverwacht gezicht stond gistermiddag aan de start van de Zakloop in Nisse. Wielrenner Joannathan Duinkerke liet deze keer de fiets links liggen en trok zijn hardloopschoenen aan. De halve marathon in de Zak van Zuid-Beveland was ook meteen de eerste 21,1 kilometer die de Kapellenaar liep.