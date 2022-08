Irma Heeren schiet én loopt bij de ‘15 van Wolphaartsdijk’

Lars Oreel hervindt blakende vorm en kan binnen een paar dagen twee keer juichen

GOES – Na twee jaar op continentaal niveau was hij begin 2020 duidelijk in zijn ambities. Lars Oreel wilde weer opnieuw gaan winnen en trok daarom naar Team Reggeborg op clubniveau. Corona gooide letterlijk en figuurlijk roet in het eten, maar twee jaar later is hij ruimschoots in zijn opzet geslaagd. ,,Ik heb de goede elan weer te pakken”, stelt de talentvolle coureur.

28 juli