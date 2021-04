Invalster Pattinama-Kerkhove kan partij net niet ombuigen; Nederland op achterstand tegen China

Sombere Schelde­prijs is een lichtpunt in donkere dagen: ‘Laat dit de eerste aanzet tot betere tijden zijn’

7 april TERNEUZEN – Koers in tijden van corona; het is allesbehalve vanzelfsprekend. Waar wielerwedstrijden in Vlaanderen onder strikte voorwaarden al enige tijd doorgaan, was dat in Nederland nog niet het geval sinds de start van de pandemie. De Scheldeprijs, met start in Terneuzen, was daar woensdag de uitzondering op.