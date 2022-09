Internationaal gekleurd BC Vlissingen kent sterke competitiestart

Zilver voor Van Anrooij op WK tijdrijden onder 23 jaar

Shirin van Anrooij (20) heeft in de nacht van zaterdag op zondag zilver gewonnen op het WK tijdrijden voor beloftes. In het Australische Wollongong moest de Kapelse wielrenster de Italiaanse Vittoria Guazzini voor zich dulden. Het verschil aan de meet was na 34 kilometer maar liefst 1 minuut en 49 seconden.

18 september